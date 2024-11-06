Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

5 Kasım 2024 Salı akşamı saat 20.30'da, Rize Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşen olayda Rize Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi İ.E., kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Olayda genç hakemin burnu kırıldı ve kafatası çatladı.

BURNUNU KIRIP, KAFATASINI ÇATLATTILAR

Genç hakem İ.E. ye pusu kuran futbol eşkiyaları önce yumruklar ve ardından tekmeler yağdırdı. Bu çirkin saldırı, hakemin iki gün önce yönettiği bir amatör maçta yaşanan gerginlik sonrası oldu. Maçtan sonra taraftarlar tarafından evine kadar takip edilen ve aracına yumruklarla saldırılan İ.E., o gün sessiz kalsa da Salı akşamı tam anlamıyla bir "saha dışı intikam"ın kurbanı oldu.

PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Memişağa Parkı karşısında aracını park eden hakem, hiçbir şeyden habersiz inmek üzereyken gölge gibi peşinde olan iki saldırgan tarafından pusuya düşürüldü. Bu saldırı genç hakem İ.E'ye ciddi zarar verdi. Birkaç dakika süren bu acımasız saldırının ardından saldırganlar araçlarına atlayarak olay yerini terk etti. Hakem İ.E. ise çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılarak dört saat boyunca müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Bu saldırının ardından futbol camiası ayağa kalktı. 6222 sayılı yasa gereği, sahadaki görevlerinden dolayı hakemler kamu görevlisi sayılıyor ve yetkililer, bu kural dışı faulün faillerini yakalamak için harekete geçti. Futbolun adaletini sağlamakla görevli hakemlerin can güvenliği tartışmaya açılırken, herkes "Bu saldırı cezasız kalmamalı!" diyerek adalet çağrısında bulunuyor.