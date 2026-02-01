Haberler

Rize'de adrenalin sis deniziyle buluştu, ortaya görsel şölen çıktı

Güncelleme:
Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Rize'nin Güneysu ilçesinde gerçekleştirildi. 28 sporcunun katıldığı yarışmada sis dolu zorlu parkurda unutulmaz anlar yaşandı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 2 günlük nefes kesen mücadelelerin ardından sona erdi.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda, 650 metre uzunluğunda hazırlanan pistte gerçekleştirilen şampiyonada; İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden, 7'si kadın toplam 28 sporcu mücadele etti. İlk güne nazaran sisin hakim olduğu 2. günde sporcular yarışın başlaması için sis engelinin ortadan kalkmasını bekledi. Bir süre bekledikten sonra alt rakımlara doğru inen sis bu kez görsel şölen oluşturdu. Sis denizinin üzerinde adeta kar motosikletleriyle yarışan sporcular, zorlu parkurda izleyenlere görsel bir şölen sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, adrenalin dolu anlar yaşanırken heyecan bir an olsun düşmedi. Şampiyona, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
