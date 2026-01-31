Haberler

Yaylada Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanı

Güncelleme:
Rize'nin 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda, dünyanın prestijli ekstrem spor organizasyonlarından biri olan SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye ayağı yarışları başladı. Yarışlara 8 ülkeden 28 sporcu katılıyor.

RİZE'de bin 800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye ayağı yarışları başladı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, bin 800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası'nda start aldı. Şampiyona, Türkiye ayağı yarışları sıralama turlarıyla başladı. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yaylada oluşturulan 650 metre uzunluğundaki pistte, aralarında İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın bulunduğu 8 ülkeden 7'si kadın 28 sporcu kıyasıya mücadele etti. Pistteki yükseltilerden sıçrayarak yaklaşık 10 metre havaya çıkan sporcular renkli görüntüler oluştururken, çok sayıda vatandaş da yarışları pist kenarından heyecanla takip etti.

'HER ŞEY HARİKA VE ÇOK HEYECANLI'

Yarışları izlemek için yaylaya gelen Gülba Kuşçu Kaya, "İlk defa böyle bir şey düzenleniyor. Handüzü Yaylası'na da ilk defa geldik. Manzara çok güzel. Her şey harika ve çok heyecanlı. Böyle bir şeyi ilk defa tattık umarım devamı gelir. Handüzü Yaylası yazın nasılsa kışın da bir harika" dedi.

Can Kaya ise "Her şey çok güzel. Atmosfer çok güzel. Organizasyon çok başarılı. Hayretler içerisinde etrafa bakıyorum. Çok memnun kaldık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
