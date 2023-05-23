Rize'de bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu

Rize'nin Güneysu ilçesinde '19 Mayıs Güneysu Bisiklet turu' düzenlendi.

Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi tarafından '19 Mayıs Güneysu Bisiklet turu' düzenlendi. Düzenlenen bisiklet turunda her yaştan vatandaş bisikletlerini alarak alana gitti. Kaskını ve bisikletini alan Güneysu Belediye başkanı Rıfat Özer ve Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'de vatandaşlarla beraber pedal çevirdi. 4 kilometrelik güzergahta 1 tur atmalarının ardından ekip Güneysu kapalı Spor salonuna gelerek burada çiğköfte ikramı yapıldı. Çiğköfte ikramının ardından yeşil sahada horon oynandı.

Yapılan etkinliklerin devamının yapılmasını gerektiğini ifade eden Mücahit Yılmaz, "Bu sene ilk kez katılıyorum. Başka şehirlerde de düzenlenen etkinliklere katılmıştım. Güneysu'muz için güzel bir etkinlik oldu. Yaklaşık 6 yıldır bisiklet sporuyla ilgileniyorum. 2 yıldır da profesyonellik var. Güneysu'muz için iyi olacağını düşünüyorum. Bunun gibi etkinliklerin olmasını sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Her geçen yıl sayılarını gittikçe arttırdıklarını belirten Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, "Bisiklet turumuzu Güneysu'da ikinci kez düzenliyoruz. İnsanlarımızda bisiklet sürme farkındalığı oluşsun diye yapıyoruz çünkü alanlarımız müsait. Daha önce Handüzü yaylasında da 2 kez uluslararası bisiklet yarışması düzenledik. Hem de ona bir atıfta bulunmak için böyle bir 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını atıfta bulunan bir program oldu. İnşallah yaza doğru da daha geniş katılımlı bir program yapmayı düşünüyoruz. Spor yapalım genç kalalım. Geçen yıla göre katılım daha fazla. İki katı katılım var. Geçen sene 15-20 bisikletli katılımımız vardı. Şu an da 50-60'ı bulacak. Gönül ister ki 150-200 kişi katılsın" şeklinde konuştu.

Bir farkındalık oluşturmak için bisiklet turu yapıldığını söyleyen Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, "19 Mayıs münasebetiyle ilçemizde ki gençleri bir araya getirmek ve farkındalık oluşturmak adına bu organizasyonu yaptık. Bu vesileyle hem gençlerimizi bir araya gelmiş olacak hem de kurumda ki amirlerimiz bir araya gelmiş olacak. Genel anlamda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Tabi her sene geleneksel olarak düzenleniyormuş. Ben de ilk defa katılmış oldum. Bende Karadenizli olduğum için herhangi bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. İnşallah bir sıkıntı olmadan atlatırız" diye konuştu. - RİZE