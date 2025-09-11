Haberler

Rize Belediyespor-Ankara Hentbol Maçı Tatil Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Rize Belediyespor ile Ankara Hentbol takımı arasında oynanması gereken maç, Ankara Hentbol takımının maça çıkmaması nedeniyle tatil edildi. Kararı Türkiye Hentbol Federasyonu verecek.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasındaki Rize Belediyespor- Ankara Hentbol maçı tatil edildi.

Yenişehir Spor Salonu'nda 14.00'da başlaması gereken maça Ankara Hentbol takımı çıkmadı. Oyuncuları bir süre bekleyen hakem heyeti, karşılaşmayı tatil etti.

Müsabakayla ilgili kararı Türkiye Hentbol Federasyonu verecek.

Kaynak: AA / İdris Pehlivan - Spor
Yok artık Semih Kılıçsoy! Bütün ülke onu konuşuyor

Bütün ülke Semih'i konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Paylaşımı endişelendirdi

Ünlü oyuncudan gece yarısı korkutan paylaşım: Affedin yapamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.