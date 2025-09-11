Rize Belediyespor-Ankara Hentbol Maçı Tatil Edildi
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Rize Belediyespor ile Ankara Hentbol takımı arasında oynanması gereken maç, Ankara Hentbol takımının maça çıkmaması nedeniyle tatil edildi. Kararı Türkiye Hentbol Federasyonu verecek.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasındaki Rize Belediyespor- Ankara Hentbol maçı tatil edildi.
Yenişehir Spor Salonu'nda 14.00'da başlaması gereken maça Ankara Hentbol takımı çıkmadı. Oyuncuları bir süre bekleyen hakem heyeti, karşılaşmayı tatil etti.
Müsabakayla ilgili kararı Türkiye Hentbol Federasyonu verecek.
