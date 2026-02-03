Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zagreb Açık Turnuvası ile yeniden mindere dönecek

Hırvatistan'da düzenlenecek Zagreb Açık Güreş Turnuvası'na, dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Rıza Kayaalp de katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yarın başlayacak turnuvada grekoromen stil ve kadınlar kategorisinde mücadele edecek.

Milli güreşçiler, 8 Şubat'ta sona erecek organizasyonun ardından Zagreb ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak uluslararası hazırlık kamplarına katılacak.

Zagreb Açık'ta Türkiye'yi, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek. Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, uzun bir aradan sonra yeniden resmi müsabakaya çıkacak.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 Temmuz 2024'ten başlamak üzere 4 yıl men cezası alan Rıza, kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle "Vastarel" isminde ilaç kullandığını belirterek, konuyu Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşımıştı. CAS'ın milli güreşçinin itirazını kabul etmesi üzerine Rıza'nın, 1 Ocak 2026'dan itibaren mindere dönmesinin önü açılmıştı.

Rıza, en son 2024 yılının haziran ayında Macaristan'da düzenlenen turnuvada güreşmişti.

Milli takım kadrosu

Zagreb Açık'ta madalya mücadelesi vererecek milli güreşçiler şöyle:

Kadınlar: Tuba Demir (55 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), Bediha Gün (59 kilo), Nesrin Baş (68 kilo), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo)

Grekoromen: Ömer Halis Recep (55 kilo), Mert İlbars (60 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Yüksel Sarıçiçek (82 kilo), Doğan Kaya (87 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo)

Öte yandan grekoromen stilde Zagreb'de gerçekleştirilecek hazırlık kampında Kerem Kamal, Ali Cengiz, M. Sefa Yıldırım, Ahmet Yılmaz, Yunus Emre Başar ve Burhan Akbudak yer alacak.

Kadınlar kategorisinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek hazırlık kampına ise Zerda Demir, Zehra Demirhan, Şevval Çayır, Zeynep Yetgil, Sevim Akbaş, Emine Çakmak, Gülsüm Bingöl, Ayşe Erkan, Dilan Tan, Bukrenaz Sert, Elmira Yasin ve Kadriye Koçak'ın da aralarında olduğu toplam 18 sporcu katılacak.