Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi / Video eklendi

AVRUPA Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromende mindere çıkan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde UWW takımında yer alan Marat Kamparov ile karşılaştı.

AVRUPA Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromende mindere çıkan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde UWW takımında yer alan Marat Kamparov ile karşılaştı. Maçın ilk saniyelerinde sakatlansa da mücadeleye devam eden Kayaalp ilk puanını ihtarla aldı. Yerde parter pozisyonundan puan çıkaramayan milli sporcu devreyi lehine bitirdi. İkinci yarıda ihtarla puan veren Kayaalp parter pozisyonunda rakibine puan vermedi ve maç ayakta 1-1 devam etti. 1-1 sona eren karşılaşmada ilk puanı alan milli sporcu Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor