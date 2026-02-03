Zagreb Ranking Serisi ve uluslararası hazırlık kampları başlıyor

Beş kez dünya şampiyonu ve 12 kez Avrupa şampiyonu olan, 3 olimpiyat madalyalı milli güreşçi Rıza kayaalp, 130 kilogramda Zagreb'te düzenlenecek Ranking Serisi Turnuvası'nda yeniden mindere çıkacak.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 4-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Ranking Serisi Turnuvasında grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu. Organizasyonun ardından milli takımlar, Zagreb ve Budapeşte'de gerçekleştirilecek uluslararası hazırlık kamplarına katılacak.

Ranking Serisi - Kadınlar

55 kg - Tuba Demir

57 kg - Elvira Süleyman

59 kg - Bediha Gün

68 kg - Nesrin Bas

72 kg - Buse Çavuşoğlu

Ayhan Sucu - Teknik Direktör

Erhan Dik - Antrenör

Tuğba Deniz - Masöz

Ranking Serisi - Grekoromen Stil

55 kg - Ömer Halis Recep

60 kg - Mert İlbars

67 kg - Murat Fırat

72 kg - Cengiz Arslan

82 kg - Yüksel Sarıçiçek

87 kg - Doğan Kaya

97 kg - Abdulkadir Çebi

130 kg - Rıza Kayaalp

Muttalip Yerlikaya - Teknik Direktör

Atakan Yüksel - Antrenör

Hakan Başar - Masör

Ranking Serisi turnuvasının ardından milli sporcular, hazırlık süreçlerini sürdürmek, gelişimlerini desteklemek amacıyla uluslararası kamplara katılacak.

Grekoromen stilde Zagreb'te gerçekleştirilecek hazırlık kampında 63 kiloda Kerem Kamal, 72 kiloda Ali Cengiz ve M. Sefa Yıldırım, 77 kiloda Ahmet Yılmaz ve Yunus Emre Başar, 82 kiloda Burhan Akbudak yer alacak.

Kadınlar kategorisinde ise Budapeşte'de yapılacak hazırlık kampına 50 kiloda Zerda Demir, 53 kiloda Zehra Demirhan, 55 kiloda Şevval Çayır, 57 kiloda Zeynep Yetgil, 59 kiloda Sevim Akbaş, Emine Çakmak, 62 kiloda Gülsüm Bingöl, 68 kiloda Ayşe Erkan, Dilan Tan, 76 kiloda Bukrenaz Sert, Elmira Yasin, Kadriye Koçak ile birlikte farklı sıkletlerden toplam 18 sporcu katılacak. Kampta antrenör Namık Korkmaz, fizyoterapist Dilara Sungur ve psikolog Seda Aktaş Budaklı görev alacak.

Milli takımlar, Ranking Serisi ve kamp sürecini kapsayan bu organizasyonlarla birlikte sezonun devamı için önemli bir hazırlık süreci geçirecek. - İSTANBUL