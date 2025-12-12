Rıza Kayaalp'ten Vezirköprülü güreşçilere moral

Milli güreşçi ve grekoromen stilin önemli isimlerinden Rıza Kayaalp, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Takımı sporcularıyla on-line ortamda bir araya gelerek moral konuşması yaptı.

Görüşmede, takımın küçük sporcularından 12 yaşındaki Hamza Fırat Celiloğlu'nun hayali gerçeğe dönüştü. Rıza Kayaalp'i karşısında gören Celiloğlu duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Kayaalp de genç sporcunun duygusuna karşılık vererek moral desteğinde bulundu.

Kayaalp genç güreşçilere konuşmasında "Şampiyon olmak istiyorsanız çok çalışmanız lazım" dedi.

Hamza Fırat Celiloğlu ise sevincini paylaşarak Kayaalp'i Vezirköprü'ye davet etti.

Görüşmenin ardından güreş takımı sporcuları, moral ve desteklerinden dolayı Rıza Kayaalp'e teşekkür etti.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile antrenör Sezai Yılmaz da görüşme sırasında sporcuların yanında yer aldı. - SAMSUN