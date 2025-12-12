Haberler

Rıza Kayaalp'ten Vezirköprülü güreşçilere moral

Rıza Kayaalp'ten Vezirköprülü güreşçilere moral
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Takımı ile çevrimiçi görüşerek genç sporculara moral konuşması yaptı. 12 yaşındaki Hamza Fırat Celiloğlu, Kayaalp'i gördüğünde duygusal anlar yaşadı ve şampiyon olmak için çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Milli güreşçi ve grekoromen stilin önemli isimlerinden Rıza Kayaalp, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Takımı sporcularıyla on-line ortamda bir araya gelerek moral konuşması yaptı.

Görüşmede, takımın küçük sporcularından 12 yaşındaki Hamza Fırat Celiloğlu'nun hayali gerçeğe dönüştü. Rıza Kayaalp'i karşısında gören Celiloğlu duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Kayaalp de genç sporcunun duygusuna karşılık vererek moral desteğinde bulundu.

Kayaalp genç güreşçilere konuşmasında "Şampiyon olmak istiyorsanız çok çalışmanız lazım" dedi.

Hamza Fırat Celiloğlu ise sevincini paylaşarak Kayaalp'i Vezirköprü'ye davet etti.

Görüşmenin ardından güreş takımı sporcuları, moral ve desteklerinden dolayı Rıza Kayaalp'e teşekkür etti.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile antrenör Sezai Yılmaz da görüşme sırasında sporcuların yanında yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Polis, polisi coplayıp ters kelepçe taktı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title