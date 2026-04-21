Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Sözümü tuttum

MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp, "Saçımın teli kadar suçlu olmadığım bir dönemden geçtim. O kadar basit bir şey yüzündendi. Ümidimi kesmiştim ama kızımın dualarını görünce dayanamadım. Ona söz verdim içimden. Bütün babalar çocukları için her şeyi yapar. Savaşacağım, aslanlar gibi mindere çıkıp sözümü tutmaya çalıştım. Sözümü tuttum" dedi.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, finalde Macar Darius Attila Vitek'i yenerek 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı ve Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu. Mücadelenin ardından Rıza Kayaalp, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Çok yalnız kaldım. Umudum kalmamıştı. Kızım yatmadan önce dua ederdi, 'Allah'ım babam tekrar güreşsin, tekrar ülkemize madalya kazandırsın' diye. Ben de onu duyardım, inanılmaz duygulanırdım. Saçımın teli kadar suçlu olmadığım bir dönemden geçtim. O kadar basit bir şey yüzündendi. Ümidimi kesmiştim ama kızımın dualarını görünce dayanamadım. Ona söz verdim içimden. Bütün babalar çocukları için her şeyi yapar. Savaşacağım, aslanlar gibi mindere çıkıp sözümü tutmaya çalıştım. Sözümü tuttum. Şu anda 5.5 yaşında, yavrum bir baba olarak ben sözümde durdum. Olimpiyat kadar değerli bir başarı, kırılmaz denilen bir rekoru kırdım. Taha kardeşimle yine beraberiz. Başkanımız başımızda sağ olsun, beraber yol yürüyoruz" diye konuştu.

TAHA AKGÜL: ALNININ AKIYLA GELDİ 37 YAŞINDA ALTIN MADALYAYI ELDE ETTİ

Çok mutlu olduğunu dile getiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, "Nazardan çok korktum. 400-500 kişi vardı. Şampiyon çok stresliydi. Zor bir süreçten geçti. Cumhurbaşkanımız da çok iyi biliyor bu süreçleri. Rıza, hak etmediği süreçler yaşadı. Alnının akıyla geldi 37 yaşında altın madalyayı elde etti. Bu başarı Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza armağan ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Güreşin ağabeyi o da. Rıza ilk şampiyonluğu Osman Aşkın Bak ile aldı, son şampiyonluğu da bizimle oldu. Tek eksiği olimpiyat altın madalyası. İnşallah onu da alacak" ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ardından Rıza Kayaalp, düzenlenen madalya töreniyle altın madalyasını aldı. Törende İstiklal Marşı okundu. Rıza'ya madalya töreninde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı