Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Rıza Kayaalp, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir kez daha tarih yazdı ve 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Azmi, disiplini ve üstün mücadelesiyle hepimizi gururlandıran Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyor, nice başarılara imza atmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.