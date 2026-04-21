İletişim Başkanı Duran, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli gururumuz Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde rakibini 7-1 mağlup ederek, 13. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ay yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirveye taşıyan Rıza Kayaalp'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.