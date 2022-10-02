Rıza Çalımbay'ın kaybettikleri maçtan sonra yaptığı skor tahminine tepkiler çığ gibi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hatayspor'a mağlup oldukları karşılaşmanın yaptığı açıklama futbolseverlerin tepkisini çekti. Avrupa'da mücadele ettiklerine vurgu yapan Çalımbay eleştiri alan açıklamasında, "Şu maç normalde en az 7-2 biter. Hatayspor kendi ceza alanı içinden çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da Rıza Çalımbay maç sonu açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın skor üzerinden yaptığı yorum ise tepki çekti.

"ŞU MAÇ NORMALDE 7-2 BİTER"

Takımının Avrupa'da oynadığını belirten Çalımbay, "Biz şu anda 2 yeri götürmeye çalışıyoruz. Geçen yıl biz ne zaman çıkış yaptık, Avrupa bittikten sonra çıkış yaptık. Ondan sonra yine takımı Avrupa'ya götürdük. Şu maç normalde en az 7-2 biter. Hatayspor kendi ceza alanı içinden çıkmadı. İkinciyi atmamız lazımdı ama atamadık. Bu böyle devam edecek değil. Eninde sonunda kazanacağız." dedi.

SÖZLERİ ELEŞTİRİ ALDI

Mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalar tepki çeken Rıza Çalımbay'a sosyal medyada tepki yağdı. Futbolseverler deneyimli çalıştırıcının sürekli Avrupa'da oynamayı bahane gösterdiğini belirtirken, "Şu maç normalde en az 7-2 biter" ifadesini kullanarak Hatayspor'a da saygısızlık yaptığını belirtti.