Rıza Çalımbay: Hedefimiz Antalyaspor maçı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, " Antalya'da bizi zor bir maç bekliyor. Bunun farkındayız. Trabzonspor galibiyeti ile yaşamayacağız, onu unuttuk. Bizim tek hedefimiz Antalyaspor maçı" dedi.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ligde geride kalan haftalarda taraftara çok ihtiyaç duyacaklarına vurgu yapan Çalımbay, "Kendi sahamızda oynayacağımız maçların hepsi kritik maçlar. Biz Türkiye Kupası'nı kazanırken, Avrupa kupalarına giderken hepsinde taraftarımızla birlikteydik. Onların desteği ile çok güzel şeyler gerçekleştirdik. Taraftar çok önemli. Sezon sonuna kadar takımımızın yanında olmaları gerekiyor" dedi.