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Rıza Çalımbay, Hatayspor Antrenmanında Oyuncularıyla Birebir Görüştü

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HATAYSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın başında çıktığı ikinci antrenmanda oyuncularıyla birebir görüşerek yapmaları gerekenleri aktardı. Hataysporlu futbolcuların antrenmanda hırslı oldukları görüldü.

HATAYSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın başında çıktığı ikinci antrenmanda farkını bir kez daha gösterdi.

Bordo-beyazlıların Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleşen antrenmanında idmanı sık sık durduran deneyimli teknik direktör, oyuncularıyla birebir görüşme gerçekleştirerek yapmaları gerekenleri ayrıntılı olarak aktardı. Alanyaspor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Çalımbay'ın antrenman metotlarına uyum sağlamaya çalışan Hataysporlu futbolcuların antrenmanda hırslı oldukları görüldü. Hatayspor sabah antrenmanıyla Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

HATAYSPOR ANTRENMANINDA MEVKİLER DEĞİŞTİ

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay dar alan çalışmasında futbolcuları kendi istedikleri pozisyonda oynatarak antrenmanı eğlenceli hale getirdi. Kamil Ahmet Çörekçi ve Carlos Strandberg kaleye geçerken, kaleciler Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı forvet pozisyonunda oynamayı tercih ettiler. Hatayspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Hatayspor Güncel Futbol Spor

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