Rıza Çalımbay: Geçmişe takılmıyoruz, hedefimiz Bodrum FK
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, asıl hedeflerinin yakın maçları kazanmak olduğunu belirtti. Bodrum FK ile olan maça odaklandıklarını vurguladı.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 4-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımabay, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu maçta bu kadar yememiz gerekiyordu. Bizim için önemli değil. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada. Bunun için de iyi bir şekilde geçirmeyi düşündük. Maçın başında gol yedik, sonra dağıldık. İkinci yarı arkadaşlar toparladı. O maçtan dolayı kendimizi veremedik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL