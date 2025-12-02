Haberler

Riyad 2025'te başarılı olan sporculara Vali Ustaoğlu'ndan tebrik

Riyad 2025'te başarılı olan sporculara Vali Ustaoğlu'ndan tebrik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Balıkesirli milli sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Vali İsmail Ustaoğlu, sporcuları tebrik ederek başarılarının ülke için önemli olduğunu vurguladı.

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek önemli dereceler elde eden Balıkesirli milli sporcular Vali İsmail Ustaoğlu tarafından tebrik edildi.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemizi temsil ederek önemli dereceler elde eden Balıkesirli milli sporculardan; bireysel flöre kategorilerinde altın madalya kazanan Alara Atmaca ve Kıvanç Kırtay ile Duatlon Kadınlar branşında mücadele ederek 4. sırada yer alan Dilara Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ile birlikte Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette sporcuları tebrik eden Vali Ustaoğlu, "Uluslararası düzeyde kazanılan bu dereceler, hem ilimiz hem de ülkemiz için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Sporcularımızın gösterdiği özverili ve başarılı performans takdire şayandır. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini de gönülden tebrik ediyorum. Spor kariyerinizde nice zaferler elde etmenizi diliyorum" ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış

Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış

Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti

Türkiye Kupası'nda sürpriz! Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: ''Skandal'' sözleriyle flaş paylaşım
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.