River Plate, Urawa Red Diamonds'ı 3-1 Yenerek Turnuvaya Galibiyetle Başladı
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda River Plate, Japon temsilci Urawa Red Diamonds'ı 3-1 mağlup etti. Maç, Seattle'daki Lumen Field Stadı'nda gerçekleşti ve River Plate'ın gollerini Colidio, Driussi ve Meza kaydetti.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Arjantin temsilcisi River Plate, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 3-1 yendi.
ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan E Grubu ilk maçında River Plate ile Urawa Red Diamonds karşılaştı.
Müsabakada Arjantin temsilcisinin gollerini 12. dakikada Facundo Colidio, 48. dakikada Sebastian Driussi ve 73. dakikada Maximiliano Meza attı.
Japon ekibinin golünü ise 58. dakikada Yusuke Matsuo penaltıdan kaydetti.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor