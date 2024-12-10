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Riva'da kritik zirve: Turgut Doman'ın durumu ne olacak?

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Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikasında yaşanan Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler yaşandı. Hedefteki isim Turgut Doman'ın sezon sonuna kadar maç almayacağı, hakemlik kariyerinin bitip bitmeyeceğine ise sezon sonunda karar verileceği öğrenildi.

Sivasspor- Galatasaray maçının son dakikasında yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan Rey Manaj- Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pazartesi Riva'da buluşarak durum değerlendirmesi yaptı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun, hatalardan dolayı çok rahatsız olduklarını MHK başkanına bildirdiği öğrenildi. MHK Başkanı Gündoğdu da soruşturma açıldığını, bu maçla ilgili tüm detayların öğrenilmesi sonrası bir bilgilendirme yapacağını ifade etti.

SEZON SONUNDA KARAR VERİLECEK

Hedefteki isim Turgut Doman'ın sezon sonuna kadar maç almayacağı, hakemlik kariyerinin bitip bitmeyeceğine ise sezon sonunda karar verileceği öğrenildi. Ayrıca Gündoğdu, hem VAR hakemi Alper Çetin hem de Doman ile görüştü.

Riva'da kritik zirve: Turgut Doman'ın durumu ne olacak?
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Futbolcunun ayağını kasten EZEN Sivasspor'lu futbolcu ömür boyu futoldan men cezası almalıdır. En azından ülkemde futbol oynayamamalıdır. Hakem kusurludur ,gözü önündeki faule kırmızı kart çıkartmamıştır. Böyle hakemler oldukça topçuların hayatı ,futbol yaşamları tehlike altında demektir. Sezon sonu beklenmeden cezalandırılmalıdır

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Haber YorumlarıKemal koc:

manay TETİKÇİDİR. doman TETİKÇİDİR.

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