Riva'da kritik zirve: Turgut Doman'ın durumu ne olacak?

Sivasspor- Galatasaray maçının son dakikasında yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan Rey Manaj- Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pazartesi Riva'da buluşarak durum değerlendirmesi yaptı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun, hatalardan dolayı çok rahatsız olduklarını MHK başkanına bildirdiği öğrenildi. MHK Başkanı Gündoğdu da soruşturma açıldığını, bu maçla ilgili tüm detayların öğrenilmesi sonrası bir bilgilendirme yapacağını ifade etti.

SEZON SONUNDA KARAR VERİLECEK

Hedefteki isim Turgut Doman'ın sezon sonuna kadar maç almayacağı, hakemlik kariyerinin bitip bitmeyeceğine ise sezon sonunda karar verileceği öğrenildi. Ayrıca Gündoğdu, hem VAR hakemi Alper Çetin hem de Doman ile görüştü.