Rijeka, Shelbourne'u 3-1 Yenerek Play-Off'a Yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde Shelbourne ile Rijeka arasında oynanan 3. eleme turu rövanş maçında Rijeka, rakibini 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta gol atan isimler Toni Fruk, Tiago Dantas ve Ante Orec oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları, Shelbourne-Rijeka maçıyla başladı.

Dublin'in Tolka Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada İrlanda ekibi Shelbourne, Hırvatistan'ın Rijeka takımını ağırladı.

Maça hızlı başlayan Rijeka, 33. dakikada Toni Fruk'la öne geçerken Tiago Dantas'in 73. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Shelbourne, 86. dakikada Ademipo Odubeko'nun penaltı golüyle skoru 2-1 getirse de Rijeka, 90. dakikada Ante Orec'le üçüncü golü bularak maçı 3-1 kazandı.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Hırvatistan temsilcisi, 3-1'lik galibiyetle play-off turuna yükselen taraf oldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
