Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'ta! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek para - Haberler

Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'ta! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek para
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Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, son Avrupa Ligi şampiyonu Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Siyah-beyazlılar, Frankfurt ile 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı. Alman ekibi, Rıdvan Yılmaz ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Genç yıldız, Alman ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
6.5 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, genç milli sol bekin transferi için Alman ekibi ile 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı. Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
RIDVAN YILMAZ PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosunda katılan Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.
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