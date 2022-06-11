Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'ta! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek para - Haberler

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Genç yıldız, Alman ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

6.5 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, genç milli sol bekin transferi için Alman ekibi ile 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağladı. Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

RIDVAN YILMAZ PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosunda katılan Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.

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