Rıdvan Yılmaz'dan alkış toplayan Fair-Play örneği
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ın Ankara Keçiörengücü'nü konuk ettiği maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, Beşiktaş lehine korner kararı verdi. Siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, hakeme topun kendisinden çıktığını söyledi ve karar iptal edildi. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Rıdvan Yılmaz'a teşekkür etti.
- Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş lehine verilen korner kararının topun kendisinden çıktığını belirterek iptal ettirdi.
- Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, kararı aut olarak değiştirdi ve Rıdvan Yılmaz'a teşekkür etti.
- Milot Rashica, Beşiktaş formasıyla 100. maçını oynadı ve bu süreçte 12 gol kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasındaEmre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
RIDVAN YILMAZ'DAN ALKIŞ TOPLAYAN FAIR-PLAY ÖRNEĞİ
RASHICA'YA PLAKET VERİLDİ
Öte yandan Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya karşılaşmadan önce plaket takdim edildi. Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100. kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 gol kaydetti.