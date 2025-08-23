Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a Dönmek Üzere İstanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalara devam eden Beşiktaş, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı, İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlılar ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları ile 2021-2022 sezonu başında Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Rıdvan'ı, İstanbul Havalimanı'nda Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı.

Bonservisi İskoç ekibi Rangers'da bulunan Yılmaz, havalimanında yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Yuvama dönüyorum. Bir an önce başlamak istiyorum. Yeniden Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. Üç yıldan beri buradan uzaktayım ama Beşiktaş'ı takip ediyorum. Camiamızı ve taraftarlarımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL