Rıdvan Yılmaz: Ayaklarım yere basarak devam edeceğim

Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, Kauno Zalgiris maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Bizim için çok değerli bir başlangıç. Çok güzel bir seri yakaladık. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 golü de bulduk, bu yüzden mutluyuz" diye konuştu.

"Tabii ki bu performanstan dolayı çok mutlu ve gururluyum"

Geçen seneye nazaran performansının hatırlatılması üzerine Rıdvan, "Tabii ki bu performanstan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Artan performans evet tabii ki de arttı ama ben bundan önce de bundan aşağı performans sergilediğimi düşünmüyorum. Sadece bugün güzel iki asistle sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Tabii ki de böyle durumlarda havaya girmenin bir manası yok, ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu bir hayal değil, bence bu olması gerekendi. Çünkü yani Türkiye'nin en büyük kulübünde böyle oynamak zorundayız. Diğer türlü geçen sezonlarda belki çok iyi başlangıç yapamadık ama bu sezon bence hem kendi açımızdan taraftarı tatmin ettiğimizi düşünüyoruz. Bu başlangıç için biz de çok gurur duyuyoruz."

Bu sezon oynadıkları 6 resmi müsabakada da gol yemediklerine değinen 25 yaşındaki oyuncu, "Elimizden geldiğince Nübel'i yormamaya çalışacağız. O da Midtjylland maçlarından sonra rahat maçlar geçiriyor. Belki de yorulmuyor da. Bizim tek hedefimiz oraya en az şekilde topu getirip rakibe şans vermemek. Bunu da şu anda iyi başardığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı