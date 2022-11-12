Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'u ilk kez böyle eleştirdi: Büyük hata yaptı

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a 2-1 kaybettiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan dilmen değerlendirdi. Jorge Jesus'un saha diziliminde hata yaptığına inan Dilmen, "Jesus bence büyük bir hata yaptı. Crespo'yu oyuna aldığında Arao'nun önüne koydu. Bence yan yana oynatmalıydı. Fenerbahçe, sete dönmesi gereken bir ortamda önde basmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'Yİ YORDULAR"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Jesus bence büyük bir hata yaptı. Crespo'yu oyuna aldığında Arao'nun önüne koydu. Bence yan yana oynatmalıydı. Fenerbahçe, sete dönmesi gereken bir ortamda önde basmaya devam etti. Giresunspor topu ayağında tutarak Fenerbahçe'yi yordu." dedi.

Rıdvan Dilmen'in yorumlarının devamı şöyle:

"ONUN BİRÇOK KULÜBÜ GEZMESİNİN SEBEBİ BU"

"Kadro genişliğine rağmen Fenerbahçe bir yerde sürantre olacaktı. Hem mental hem fiziksel olarak yorgunluğu görebiliyorduk. Bir iki tane istisna var tabii. 60. dakika civarı Giresunspor topu alıp vermemeye başladı. Oradan sonra değişiklik yapma ihtiyacı duydu Jesus. Oyuna giren Emre Mor şöyle bir oyuncu; ya Rennes maçındaki gibi maçı alır yada bugünkü gibi çok top ezer. Onun birçok kulübü gezmesinin sebebi bu.

"SZALAI'NIN DAHA FAZLA KONUŞMASI GEREKİYOR"

Bugün Jesus bence problemi gördü ama oyunundan taviz vermek istemedi. Emre Mor'u oyuna alarak 'kumar' oynaması bunun en büyük göstergesi. Sivasspor maçında İsmail'i almıştı ve takım daha dengeli durmuştu. Gülü seven dikenine katlanır. Bugün dikeni gördük. Ancak şunu da söylemek lazım; Fenerbahçe, İstanbulspor maçında olduğu gibi yine bireysel hatalardan 2 gol yedi. Szalai'nin savunmadayken daha fazla konuşması gerektiğini düşünüyorum.

"HAKEMLE İLGİLİ AKLIMDAKİ TEK SORU İŞARETİ O"

Giresunspor'un ikinci golüne bakın. Sainz, aynı golü Galatasaray'a da attı. Demek ki neymiş Serdar Aziz; maçtan önce rakibi analiz etmek gerekiyormuş. Maçın son anında bir pozisyon var. Serdar Aziz'in ensesine tokat atılıyor. Top oyunda mı değil mi görmedim ama oyundaysa pozisyon penaltı. Hakemle ilgili tek aklımdaki soru işareti o pozisyon. Ancak maçın genelinde gördüğünü oynatmaya çalıştı.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI"

Fenerbahçe'nin yenilmesinin ardından Başakşehir-Galatasaray maçının 0-0'a kilitlendiğini düşünüyorum. Onlar için de büyük bir şans bu ama yenilme riskini almak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Hocanın maç içindeki teşhisleri doğruydu ancak ben tedavi şeklinin doğru olmadığını düşünüyorum. Buna rağmen Fenerbahçe halen şampiyonluğun en büyük adayı konumunda."