Rıdvan Dilmen'in kehaneti gerçek oluyor! Fenerbahçe rekor satışla ortalığı ayağa kaldıracak

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den rekor bonservisle ayrılabileceğini söylemişti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızına Napoli talip oldu. İtalyan ekibinin, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

İtalyan ekibi Napoli, Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de harikalar yaratan Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti.

NAPOLİ GEMİLERİ YAKTI

Rıdvan Dilmen geçen haftalarda yaptığı bir yorumda Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den rekor bedelle gidebileceğini belirtmişti. Ünlü yorumcunun bu kehaneti gerçekleşmeye çok yakın. İtalyan ekibi Napoli, Ferdi Kadıoğlu için gemileri yaktı.

REKOR SATIŞ GERÇEKLEŞEBİLİR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk bir teklif yapamaya hazırlanıyor. Eğer sarı-lacivertliler bu teklifi kabul ederse 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin bu zamana kadar en pahalı bonservis bedeli ile sattığı isim olacak.