Rıdvan Dilmen'in canlı yayında dediklerini duyan Fenerbahçe taraftarı televizyonu kapattı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği mücadele sonrası ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Arda Güler üzerinden Jorge Jesus'a yüklenen Dilmen, "Hocanın Arda Güler'i oynatmasının tek bir sebebi var; 'Pabuç pahalı' dedi. Arda işinin kendisine bela olmamasını istedi ve taraftarla arasını iyi tutmak istedi. 90+2'de takıma bağırması da taraftarın gönlüne girmek için" ifadelerini kullandı. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında Fenerbahçe taraftarını sinirlendiren bir değerlendirme yaptı.

"KİMSE BANA BİR ŞEY ANLATMASIN"

Arda Güler üzerinden Jorge Jesus'a çıkışan Dilmen, "Hocanın Arda Güler'i oynatmasının tek bir sebebi var; 'Pabuç pahalı' dedi. Arda işinin kendisine bela olmamasını istedi ve taraftarla arasını iyi tutmak istedi. 90+2'de takıma bağırması da taraftarın gönlüne girmek için. Kimse bana bir şey anlatmasın." ifadelerini kullandı. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti. Bazı Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'in yorumlarını artık takip etmeyeceklerini belirtti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"NE OLDU BU ÇOCUĞA UÇTU MU?"

"Ligde 16 hafta kaldı. Ben olsam kalan maçlarda Ferdi, Valencia ve Arda'ya formayı verir, kalan formaları dağıtırdım. Ümraniye maçında Arda 1 dakika oynamadı. O günden beri ne oldu bu çocuğa uçtu mu? Fiziği yine aynı fizik. Çok formda bir takımınız olur anlarım ama böyle bir durum da yok.

"OYUNCUNUN MORALİNİ BOZAR"

Fenerbahçe'nin ilk golünde penaltı tekrarı doğru. Tartışmasız bir ihlal var. Ancak Valencia'nın tekrar penaltısını kullanırken tribünlerin 'Arda' diye bağırması oyuncunun moralini bozar. Hatta Valencia'nın tribüne 'Ben atmayayım mı?' şeklinde bir hareket yaptığını gördüm.

"EN KRİTİK MAÇ ADANA DEMİRSPOR"

Fenerbahçe'nin çok zor bir fikstürü var. Adana Demirspor maçı, Fenerbahçe'nin bu sezon oynayacağı en kritik maç. Kazanamazsa işi çok zor Fenerbahçe'nin.

"FENERBAHÇE 4 PUAN ÖNDE OLSAYDI ARDA'YI OYNATMAZDI"

Jesus'un elinde birkaç tane 'anahtar' var. Hoca şimdiye kadar hep tersten gitti. Sen Arda ile başla, gerekirse erken çıkar. Oyuncuyu son 10 dakika oyuna sokmak bambaşka bir şey. Arda çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray böyle özel oyuncular isterler. Tribün de bir tane böyle oyuncu yakalamışken izlemek istiyor. Şundan da eminim ki Fenerbahçe 4 puan önde olsaydı Jesus oynatmazdı Arda'yı bugün.

"HAYDİ ŞİMDİ OYNATMA DA GÖREYİM"

Diyelim ki Arda Güler, Adana Demirspor maçında kötü oynadı. Konyaspor maçında yine oynatacaksın. Çünkü Arda artık formayı aldı. Sen vermedin ama o çocuk aldı formayı. Haydi şimdi oynatma da göreyim.

"BEN, JESUS'U ÇÖZDÜM"

Bugün taraftarın, Jesus'un, Arda'nın, Szalai'nin çıkaracağı dersler var. Szalai çok titrek oynuyor genel olarak ama yine de ikinci yarı toparladı. Ben Arda olsam 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynarım. Diyelim ki Arsenal'e gittin ama oynayamadın. Fenerbahçe'de kalıp gelişimini burada sürdürmesi daha doğru olur. Bundan sonra da oyuncunun oynayacağını düşünüyorum. Ben, Jesus'u çözdüm; bundan sonra Arda oynar.