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Rıdvan Dilmen ile Murat Kosova canlı yayında birbirine girdi: Devlet nişanı verilsin

Spor Haberleri

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Alperen Şengün'ün NBA tarihinde triple double yapan en genç pivot olmasını Türk spor tarihinin en büyük başarısı olarak değerlendirirken "Devlet nişanı" verilmeli dedi. Bunun üzerine Dilmen'in birlikte program yaptığı moderatör ve yorumcu Murat Kosova araya girerek, "Büyük olay kabul ediyorum ama Türk sporu için bu olayı ilk 10'a almam." dedi.

TV8.5 ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumcu Rıdvan Dilmen ve moderatör Murat Kosova küçük çaplı bir tartışma yaşadı.

"TÜRK SPORUNDA BENZERİNİ GÖRMEDİM"

Alperen Şengün'ün NBA tarihinde triple double yapan en genç pivot olmasının Türk spor tarihinin en büyük olayı olduğunu iddia eden Rıdvan Dilmen, "Dünyanın en önemli ligi, futbol dahil olmak üzere. NBA'de triple double yapan en genç pivot, bu inanılmaz bir olay! Devlet nişanı verilmeli. Ben Türk sporunda Alperen'in başarısını görmedim." ifadelerini kullandı.

"İLK 10'A ALMAM"

Programın moderatör ve yorumcusu Murat Kosova ise Dilmen'in söylediklerini abartılı bularak, "Hidayet Türkoğlu'nun Orlando Magic ile Lakers'ı elemek üzereyken finallerin en değerli oyuncusu olacaktı. Bir topla kaybettiler. Özel bir oyuncu kabul ediyorum ama sen en zirveye koyuyorsun. Alperen Şengün'ün NBA tarihinde triple double yapan en genç pivot olmasını, Türk spor tarihinin en iyi ilk 10 başarısı arasına almam." dedi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Rıdvan Dilmen Murat Kosova Spor Haberler

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Yorumlar (3)

ERKAN :

rıdvana da abart diyesin

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Qwe Qwe:

Arda Turan in Barcelona tarihinin en iyi kadrosuna transfer olması Messi ile birlikte futbol oynaması daha büyük bir başarıdır. Arda Güler in 16 yaşında Fener de A takımda forma giymesi ve güzel oyunu daha büyük bir başarıdır.

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Qwe Qwe:

Sergen in Stamford Bridge de Chelsea ya 2 gol atarak galibiyeti getirmesi bundan 3 kat daha büyük bireysel başarıdır. Almanya ile oynanan milli maçta rakiplerini eze eze adeta Almanlar a futbol dersi vermesi bundan daha büyük bir başarıdır.

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