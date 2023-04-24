Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçında yapılan atamaya ateş püskürdü: Skandal

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Mücadeleye VAR hakemi olarak Hakan Ceylan'ın verilmesine tepki gösteren Dilmen, "Bana göre Rashica'nın penaltısı ağır bir penaltı değil ama VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil bu. Ancak bu maça Hakan Ceylan'ın atanması büyük bir skandal." dedi.

Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Hakan Ceylan atamasına tepki gösterdi.

"HANGİ PSİKOLOJİ İLE ÇIKACAK BU MAÇA HAKEM?"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Bana göre Rashica'nın penaltısı ağır bir penaltı değil ama VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil bu. Ancak bu maça Hakan Ceylan'ın atanması büyük bir skandal. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Osayi-Samuel'e kırmızı kart verilmedi, Hakan Ceylan 10 maç dinlendirildi. Sonra da Fenerbahçe'nin direkt rakibinin maçına atıyorsunuz. İnsanlar ne düşünsün istiyorsunuz? Lale Orta'ya saygı duyuyoruz hepimiz ama neden atarsın bu maça Hakan Ceylan'ı? Hangi psikoloji ile çıkacak bu maça hakem?" dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"JORGE JESUS HAKLIYMIŞ"

" Galatasaray'a 'Şampiyon' dememiz için 2 harf kalmıştı. Fenerbahçe 2 haftadır o son harfi koydurtmuyordu. Bu hafta Galatasaray bir harf daha kaybetti bana göre. Jorge Jesus, 'Bu geri dönüşlerimiz Galatasaray'da baskı yaratacak' demişti. Bunu net olarak gördük. Yarın Fenerbahçe'yi iyi bir havaya sokacaktır bu sonuç. Fenerbahçe tüm hesaplarını son maça çıkabilecek şekilde yapıyor ama hala avantaj Galatasaray'da tabii ki.

"NELSSON ÇOK KÖTÜ BİR MAÇ ÇIKARDI"

Icardi geldiğinden beri hiçbir zaman tam anlamıyla fit olamadı. Zaniolo da bir türlü hazırlanamadı. Icardi'nin bu maçta sakatlığı çok da düşündüğünü zannetmiyorum. Ben olsam ikinci yarının hemen başında alırdım. 60'da girdiğinde tam ısınamadan girdi. Galatasaray 1 puan mı aldı, 2 puan mı kaybetti? Soru bu. Bence 1 puan aldı olarak değerlendirebiliriz. Okan hocanın en büyük hatası kesinlikle Diagne ile Nelsson'u eşleştirmek oldu. Nelsson çok kötü maç çıkardı bugün.

"GALATASARAY'IN İLK GOLÜNDEN ÖNCE NET FAUL VAR"

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 70, Fenerbahçe'nin yüzde 30 bana kalırsa. Ancak bugün Galatasaray kazansaydı 90'a 10 derdim. Galatasaray'ın ilk golünden önce net faul var. İlk penaltıda VAR'ın uyarması doğru, ikinci penaltı Volkan Bayarslan'ın hatası ama VAR karışamaz. Volkan Bayarslan'ı normalde beğenirim ama bugün beğenmem.

Maçtan kareler: