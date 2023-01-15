Rıdvan Dilmen'den Valencia'nın gol attıktan sonra yaptığı hareketle ilgili olay iddia

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Gaziantep FK karşısında attığı gol sonrası sevinmedi. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen o anlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Enner Valencia, Katar'dan sağlam döndü nedense oynatılmadı. Golden sonraki hareketlerinin hocaya kapris olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol atan Enner Valencia'nın daha sonra sevinmemesi çok konuşuldu.

"HOCAYA KAPRİS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Enner Valencia'nın sevinmemesine ilişkin yorum yapan Rıdvan Dilmen, " Enner Valencia, Katar'dan sağlam döndü nedense oynatılmadı. Golden sonraki hareketlerinin hocaya kapris olduğunu düşünüyorum." dedi.

"SEVİNMEMEYİ ANLAMADIM"

Bir başka yorumcu İlker Yağcıoğlu ise, "Fenerbahçe'de sıkıntı var! Golden sonra kulübeye baktım, hareket yok! Sıradan, hazırlık maçı gibi sanki! Coşku yok! Enner Valencia neden sevinmedi? Onu da anlamadım! Kaybetsen puan farkı 7 olacak, sevinmemeyi anlamadım!" ifadelerini kullandı.