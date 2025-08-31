Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a sert tepki

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın yaptığı açıklamalar ile ilgili konuştu. HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen,Eray Yazgan'ın "Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız." sözlerine cevap verdi.

''AHLAKA BAĞLAMAK DOĞRUL DEĞİLDİR''

Eray Yazgan'ın yaptığı açıklamaları yanlış bulan Rıdvan Dilmen, "Ahlak ve ahlaksızlık kelimesi çok kolay kullanılacak kelimeler değildir. Fenerbahçe için de, Eray Yazgan için de geçerlidir. Kerem konusunu ahlaka bağlamak doğru değildir." dedi.

''BİZ AHLAK DERSİ VERMEDİK''

Açıklamalarına devam eden Rıdvan Dilmen, geçmiş yıllarda yaşanan bir olayı anlatarak, "Ben kendisine de bir şey anlatayım. Galatasaray, Monaco'yu eleyip yarı finale çıktı. Biz Fenerbahçe'yle şampiyonluğa oynuyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray da oynuyor, acayip bir yarış. Galatasaray maçı ertelemek istedi, rakibi biziz. Bizim kulübümüz kabul etti ve Galatasaray yarı finale kaldı. Biz de ahlak dersi falan vermedik, biz yapmamız gerekeni yaptık." ifadelerini kullandı.