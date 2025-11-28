Haberler

Rıdvan Dilmen'den derbi iddiası! Fenerbahçe'nin ilk 11'ini isim isim saydı

Rıdvan Dilmen'den derbi iddiası! Fenerbahçe'nin ilk 11'ini isim isim saydı
Güncelleme:
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine daha sağlam gittiğini belirtti. Fiziksel ve mental anlamda fit olduklarını vurgulayan Dilmen, Tedesco'nun sahaya çıkaracağı 11'i de tahmin etti.

  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine fiziksel ve mental olarak daha sağlam gittiğini söyledi.
  • Rıdvan Dilmen, Tedesco'nun Galatasaray karşısında Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem ve Talisca'dan oluşan 11'i sahaya çıkaracağını öne sürdü.
  • Rıdvan Dilmen, Anderson Talisca'nın formunun dikkat çekici olduğunu belirtti.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine fiziksel ve mental olarak daha sağlam gittiğini söyledi. Ünlü yorumcu, Tedesco'nun derbide sahaya çıkaracağını düşündüğü 11'i de açıkladı.

"FENERBAHÇE DERBİYE GALATASARAY'DAN DAHA İYİ GİDİYOR"

Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçının ardından konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin derbiye çok daha sağlam bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Dilmen, "Fenerbahçe bugün yediği golden hemen sonra verdiği reaksiyonla derbi 11'ini de belirlemiş oldu. Fiziksel olarak fitler, mental olarak fitler. Galatasaray'da 'Osimhen yetişecek mi, Lemina oynayacak mı, sağ bek kim olacak?' soruları varken Fenerbahçe kadrosunu oturttu" dedi.

"TALISCA KORKUNÇ BİR SİLAH"

Anderson Talisca'nın formunun dikkat çekici olduğunu belirten Dilmen, Brezilyalı yıldız için, "Talisca çocuk gibi top oynuyor ama adam korkunç bir silah. Kafayla, sağla, solla… Fenerbahçe tıkandığı an o kilidi açıyor. Radyo zamanındaki Cemil Turan gibi… Topu kim attı dense 'Talisca'dır' derim" dedi.

RIDVAN DİLMEN'İN FENERBAHÇE DERBİ 11'İ

Rıdvan Dilmen, Tedesco'nun Galatasaray karşısında; "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca" kadrosuyla çıkacağını öne sürdü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
