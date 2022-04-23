Rıdvan Dilmen canlı yayında net konuştu! Arda Güler için dünyaca ünlü hocayı işaret etti - Haberler

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Rıdvan Dilmen canlı yayında net konuştu! Arda Güler için dünyaca ünlü hocayı işaret etti

Haberler.com - Spor
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Arda Güler'den övgüyle bahseden ünlü yorumcu, "Öyle bir dokunuyor ki topa. Riskse risk, ne varsa oynuyor. Guardiola'nın talebelerinden biri olur. Temennimiz dünya çapında bir oyuncu olması" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Fenerbahçe'nin performansını ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Arda Güler'in üst düzey bir yetenek olduğunu belirten Dilmen, genç yeteneğin dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencilerinden biri olabileceğini belirtti.

Rıdvan Dilmen canlı yayında net konuştu! Arda Güler için dünyaca ünlü hocayı işaret etti

"ARDA, BANA DA GOL ATTIRIRDI"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Hiç top kaybetmedi Arda. Kaybetmediği toplar da basit toplar değil. 9 resmi gol attım ben toplamda. Bana da attırırdı gol. Arda Saygıner adeta. Semih Saygıner nasıl kleps çeker topa, Arda aynı onu çekiyor. Kısa atsa olmaz, uzun atsa olmaz. Öyle bir dokunuyor ki topa. Riskse risk, ne varsa oynuyor. Guardiola'nın talebelerinden biri olur. Temennimiz dünya çapında bir oyuncu olması" dedi.

Haberler.com - Spor

Rıdvan Dilmen, Arda Güler, Spor, Haberler

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