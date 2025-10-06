Haberler

RİDAK Üyelerinden Avusor Yaylası'nda Doğa Yürüyüşü
Rize Doğa Aktiviteleri Spor Kulübü (RİDAK) üyeleri, Kaçkar Dağları'nda yer alan Avusor Yaylası'nda karla kaplı yamaçlarda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte katılımcılar spor yaparken doğanın tadını çıkardı.

RİZE Doğa Aktiviteleri Spor Kulübü (RİDAK) üyeleri, Kaçkar Dağları eteklerindeki Avusor Yaylası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Karla kaplı yamaçlarda 2,5 saat süren yürüyüşe katılan doğaseverler, hem spor yaptı hem de doğanın keyfini çıkardı.

Çamlıhemşin ilçesinde bir araya gelen 37 RİDAK üyesi, yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun ardından Avusor Yaylası'na ulaştı. Sırt çantası ve batonlarıyla karla kaplı patikalarda yürüyen katılımcılar, temiz havada spor yaparak Kaçkarlar'ın eşsiz manzarasını izledi. Yürüyüş sırasında çay demleyen doğaseverler, zirvede çay içip ısındı. Sonbaharla renk değiştiren doğayı fotoğraflayan katılımcılar yürüyüşlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
