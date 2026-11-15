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Rhaldney, Göztepe'de ikinci şansını 11 maçın tamamında oynayarak değerlendirdi

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Rhaldney, Göztepe'de ikinci şansını 11 maçın tamamında oynayarak değerlendirdi
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Geçen sezon kadroda düşünülmeyen ve devre arasında Alverca'ya kiralanan Rhaldney, bu sezon Göztepe'de forma rekabetini kazanıp takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Brezilyalı orta saha, 11 maçın tamamında oynayıp 9 kez ilk 11'de başladı ve 1 gol attı.

TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de geçen sene kadroda düşünülmeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney, bu sezon adeta takımın bel kemiği oldu. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Alverca'ya kiralanan, yaz döneminde de takımdan ayrılması gündeme gelen Rhaldney, ilk 11 haftada gösterdiği performansla teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

Özellikle Nijeryalı oyuncu Anthony Dennis'in satılmasıyla takımda orta saha alternatifleri arasında bulunan Rhaldney, bu sezon transfer edilen orta saha oyuncuları Alex Matos ve Tino Anjorin'le girdiği forma rekabetini de önde bitirdi. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 maçın tamamında oynarken, 9 kez sahaya ilk 11'de çıktı. Rhaldney 1 kez de ağları havalandırıp hücuma katkıda bulundu. Portekiz'e gönderilip tekrar Göztepe'ye dönen oyuncu kendisine verilen ikinci şansı çok iyi değerlendirmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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