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Düğün sanatçısından milli takıma marş

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 30 yıldır müzikle uğraşan yerel düğün sanatçısı Sinan Topaloğlu, A Milli Futbol Takımı için marş besteledi. 24 yıllık hayalini gerçekleştiren Topaloğlu, eserini ev stüdyosunda hazırlayarak milli takıma armağan etti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yerel düğün sanatçısı Sinan Topaloğlu (52), A Milli Futbol Takımı için marş besteledi. İlçede 30 yıldır müzikle uğraşan yerel düğün sanatçısı Ay-yıldızlılar için bestelediği marşı müzikseverlerle buluşturdu. Eseri evindeki stüdyosunda hazırlayan Topaloğlu, marşı kendi sesiyle yorumlayarak milli takıma armağan etti.

'24 YILDIR İÇİMDE UKDEYDİ'

Milli takım için marş hazırlama hayalini yıllardır içinde taşıdığını belirten Sinan Topaloğlu, "Milli takımımızın 24 yıl önce Dünya Kupası'na katıldığı dönemde böyle bir çalışma yapamamıştım. Bu durum içimde ukde olarak kaldı. O günden bu yana milli takımımız için bir eser hazırlamayı hayal ediyordum. Uzun süredir üzerinde çalıştığım marşı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu eseri Türk milletine ve milli takımımıza armağan ediyorum" dedi.

'ESERİN TÜM AŞAMALARINI EV STÜDYOMDA HAZIRLADIM'

Marşın sözlerinin Mahmut Diker'e ait olduğunu söyleyen Topaloğlu, "Eserin müzik, beste, aranje ve miks çalışmalarını ben yaptım. Tüm aşamalarını Reyhanlı'daki evimde bulunan stüdyomda hazırladım. Milli takımımızın çıktığı yolda başarılı olmasını temenni ediyorum. Milli takımımızın bulunduğu her platform bizim için gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TAKIMIMIZA DESTEK OLSUN'

Marşı sanal medya hesaplarında yayımladığını belirten Topaloğlu, "Vatandaşlarımızdan marşımızı dinlemelerini ve paylaşmalarını rica ediyorum. Eserin daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyor, milli takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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