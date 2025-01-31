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Rey Manaj, Ömer Erdoğan'la tartıştı

Rey Manaj, Ömer Erdoğan'la tartıştı
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Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Sivasspor deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Sivasspor deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 yenildi. Karşılaşmanın 87. dakikasında oyundan çıkan Rey Manaj, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile tartıştı.

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında Eyüpspor ve Sivasspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarı golsüz sona erdi. Ev sahibi takım 89. dakikada Mame Thiam'ın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında oyundan çıkan Rey Manaj, teknik direktör Ömer Erdoğan'a tepki gösterdi. Saha içerisinde uzaktan bir süre Erdoğan'a sitemli hareketlerde bulunan başarılı futbolcuya Erdoğan 'sus' işareti yaparak kenara gelmesini istedi.

Ömer Erdoğan ile Rey Manaj'ın tartışması sosyal medyada da konuşulanlar arasına girdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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