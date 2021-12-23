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Resmi yazı gönderildi! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

Haberler.com - Spor
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Galatasaray, Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün 4 milyon dolarlık bonservisini almak için Mısır ekibine resmi yazıyı gönderdi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi çözüldü. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisini almak için harekete geçti.

GALATASARAY FORMASIYLA 44 MAÇA ÇIKTI

NTV Spor'un haberine göre, Sarı-kırmızılılar, Zamalek'ten geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonunu kullanacak. Galatasaray, Mısır ekibine Mohamed'in opsiyonunu kullanmak istediklerine dair resmi yazı gönderdi. 24 yaşındaki forvet Galatasaray formasıyla 44 maça çıktı. Mostafa Mohamed bu maçlarda 14 gol atarken, 1 asist yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 5 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Haberler.com - Spor

Mostafa Mohamed, Galatasaray, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

UğuR DURAN:

Ne yapacaksınız bunu alıpta turşusunu mu kuracaksınız? Adam yetenekli olabilir ama takımda mutlu değil. Parlatalım satalım diye düşünüyorsanız, bunu parlatmak için zımpara yetmez

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