Resmi yazı gönderildi! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi çözüldü. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisini almak için harekete geçti.

GALATASARAY FORMASIYLA 44 MAÇA ÇIKTI

NTV Spor'un haberine göre, Sarı-kırmızılılar, Zamalek'ten geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonunu kullanacak. Galatasaray, Mısır ekibine Mohamed'in opsiyonunu kullanmak istediklerine dair resmi yazı gönderdi. 24 yaşındaki forvet Galatasaray formasıyla 44 maça çıktı. Mostafa Mohamed bu maçlarda 14 gol atarken, 1 asist yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 5 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

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