Resmi yazı gönderildi! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor
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Galatasaray, Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün 4 milyon dolarlık bonservisini almak için Mısır ekibine resmi yazıyı gönderdi.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi çözüldü. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisini almak için harekete geçti.
GALATASARAY FORMASIYLA 44 MAÇA ÇIKTI
NTV Spor'un haberine göre, Sarı-kırmızılılar, Zamalek'ten geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonunu kullanacak. Galatasaray, Mısır ekibine Mohamed'in opsiyonunu kullanmak istediklerine dair resmi yazı gönderdi. 24 yaşındaki forvet Galatasaray formasıyla 44 maça çıktı. Mostafa Mohamed bu maçlarda 14 gol atarken, 1 asist yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 5 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
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