Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e damga vuran Vedat Muriqi'nin yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi. Şu anda La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Kosovalı forvet, Beşiktaş'ın hedefleri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE HARİKALAR YARATMIŞTI

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve 21 milyon euro bonservisle Avrupa'ya transfer olan Muriqi, Mallorca'da geçirdiği 3.5 sezonun ardından yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş santrfor transferi için kolları sıvadı. Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen siyah beyazlılarda Vedat Muriqi gündeme geldi.

118 MAÇTA 46 GOLE KATKI SAĞLADI

Vedat Muriqi 3,5 sezondur formasını giydiği Mallorca ile toplamda 118 maçta forma giydi. Kosovalı santrfor bu karşılaşmalarda 35 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.