Resmi imza artık an meselesi! Dünyaca ünlü hoca Andrea Pirlo, Süper Lig ekibinin başına geçiyor - Haberler

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Bunun üzerine İstanbul ekibi sürpriz bir atakla gündemine İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu aldı.

ANLAŞMANIN TAMAMLANMASI İÇİN GÖRÜŞME YAPILACAK

Sporx'in Alfredo Pedulla'dan aktardığı habere göre, Karagümrük, Andrea Pirlo ile ekonomik şartlar üzerinde anlaşmaya yakın. Yarın kulüp ile teknik adam arasında anlaşmanın tamamlanması için bir video konferans görüşmesinin yapılacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.

PIRLO'NUN KARİYERİ

Futbolculuk döneminde Inter, Milan ve Juventus formaları ile İtalyan futboluna damgasını vuran Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı. Daha sonra 2020'nin yaz döneminde Juventus'un başına geçen ve bir sezon takımın başında kalan 43 yaşındaki Pirlo, o sezonu Juve ile 78 puanla 4. sırada tamamladı. Genç teknik adamla o sezon sonunda yollarını ayıran Juventus, takımın başına Allegri'yi getirdi.

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