Resmi açıklamanın eli kulağında! Osimhen Galatasaray'a hayırlı olsun

Resmi açıklamanın eli kulağında! Osimhen Galatasaray'a hayırlı olsun
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Resmi açıklamanın eli kulağında! Osimhen Galatasaray'a hayırlı olsun
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Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız golcü Victor Osimhen transferinde Napoli ile önemli bir aşamaya geldi. Anlaşmanın neredeyse tamamlandığı transferde tek pürüz, sonraki satıştan alınacak payın belirlenmesi.

Dünyaca ünlü süper golcü Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çalışan Süper Lig devi Galatasaray, İtalyan kulübü Napoli ile büyük ölçüde anlaştı.

Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Osimhen transferi için gerekli finansal teminatı sağlamaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda, banka garantisini sunmak üzere Napoli'den kısa bir süreliğine ek zaman istendi.

ÖDEME PLANI BİLE NETLEŞTİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, transfer bedelini iki taksitte ödemeyi kabul etti. Osimhen için İlk etapta 40 milyon euro hemen ödenecek. Bir yıl sonra 35 milyon euro daha Napoli'nin hesabına geçecek. Ayrıca taraflar, Osimhen'in transferinden sonraki iki yıl içinde herhangi bir İtalyan kulübüne satılmaması yönünde anlaşmaya vardı. Bu maddenin ihlali halinde ceza uygulanacağı bildirildi.

SATIŞ PAYINDA PÜRÜZ ÇIKTI

Transferin son aşamasında ise taraflar arasında yalnızca gelecekteki satıştan alınacak pay konusunda uzlaşma sağlanamadı. Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, oyuncunun ileride yapılacak transferinden %10 pay talep ederken, Galatasaray bu oranın yalnızca kar üzerinden %10 olarak belirlenmesini öneriyor. Tarafların bu konudaki görüşmeleri sürüyor.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
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