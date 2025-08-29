Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaştı. Yalçın, daha önce 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın başında bulunmuş ve takımı lig ile birlikte Türkiye Kupası'na taşımıştı.

Süper Lig devi Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lausanne maçının ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Yönetim, kısa sürede yeni teknik adam için harekete geçti ve camianın uzun süredir beklediği isim olan Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.

BUGÜN TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede el sıkıştı. 52 yaşındaki teknik adam, iki yıllık sözleşme imzalayarak ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçti. Yalçın'ın bugün takımla ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.

TARAFTAR SERGEN YALÇIN'I İSTİYORDU

Beşiktaş taraftarlarının çok sevdiği Yalçın, daha önce 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılara hem Süper Lig hem Türkiye Kupası'nı kazandırarak çifte şampiyonluk yaşatmıştı. O dönemki başarılarıyla kulüp tarihine geçen tecrübeli çalıştırıcı, yeniden göreve dönerek camiada büyük heyecan yarattı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta Ocak 2020 - Aralık 2021 döneminde görev yapmış ve toplamda 79 resmi maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

ADALI DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Serdal Adalı, başkanlık görevine ilk geldiği dönemde de Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istemiş ancak deneyimli hoca teklifi kabul etmemişti. Bu kez taraflar anlaşmaya vardı ve Yalçın yeniden Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
