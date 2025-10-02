Resmi açıklama geldi! Leroy Sane'ye hayatının şoku

Haberler

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane, beklenen performansı gösteremeyince Almanya Milli Takımı'na çağrılmadı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan ve 1 gol 3 asistlik performans sergileyen Sane, Liverpool maçında ise yedek kulübesinde kaldı.

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane, performansıyla hem taraftarların hem de basının eleştirilerine maruz kaldı. Son olarak Liverpool maçında yedek kulübesinde oturan ve forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, bu kez milli takım cephesinde büyük bir şok yaşadı.

ALMANYA MİLLİ TAKIMINA ALINMADI

Almanya A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası eleme gruplarında oynanacak Lüksemburg ve Kuzey İrlanda maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Teknik heyet, Leroy Sane'yi kadroya dahil etmedi. Bu gelişme, Alman futbolcu için kariyerinde ciddi bir kırılma olarak değerlendiriliyor.

GALATASARAY KARNESİ

Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 8 resmi maçta görev aldı. Alman oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist üretebildi. Ancak sergilediği performansın beklentilerin gerisinde kaldığı yorumları yapılıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
