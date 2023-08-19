Resmi açıklama geldi! Al-Ahli, Merih Demiral'ı kadrosuna kattı

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer oldu. Demiral, Al-Ahli'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı ve bonuslarla birlikte 3 yılda toplam 36 milyon euro kazanacak.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcumuz Al-Ahli'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

DÜNYA YILDIZLARIYLA BİR ARADA

25 yaşındaki milli stoper, Roberto Firmino, Riyad Mahrez ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızların da forma giydiği Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

36 MİLYON EURO KAZANACAK

Yeşil-beyazlı ekip bu transfer için Atalanta'ya yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Merih Demiral ise bonuslarla birlikte 3 yılda toplam 36 milyon euro kazanacak.