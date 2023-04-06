Resmen günah çıkardı! Maçın yıldızı Serdar Dursun, Jorge Jesus'u bombaladı

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-1 yendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 1 gol, 2 asistle oynayan Serdar Dursun karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serdar, "5 forvetiz, hocamız ne yazık ki pivot santrforları çok tutmuyor. 7 ay sonra ilk 11'deyim. 1 gol attım, 2 asist yaptım. Umarım hocamız daha çok şans verir" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Sarı-Lacivertliler yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu.

1 GOL 2 ASİST

Uzun süre sonra ilk 11'de şans bulan Serdar Dursun, Emre Mor'la birlikte maçın yıldızı oldu. Tecrübeli forvet 1 gol 2 asistle takımına büyük katkı verdi.

"OYNASAM DA OYNAMASAM DA DERT"

Maçın ardından yayıncı kuruluş A Spor'a konuşan Serdar, Verilen şansı iyi değerlendirdiğini belirtip, "Uzun süre oynamayıp kendini göstermek kolay değil. Kötü oynarsan 'Serdar yedekte kalsın', iyi oynarsan 'Bu çocukta daa varmış' diyorlar. Allah'a şükür şansı iyi değerlendirdim. Her gün ekstra çalışmalarımı yapıyorum. Kendinize küserseniz zaten bu olmaz" dedi.

"HOCAMIZ NE YAZIK Kİ TUTMUYOR"

Jorge Jesus'un pivot forvetleri sevmediğini ifade eden tecrübeli golcü, "Bu sezon çok şans bulamadım. 5 forvetiz. Hocamız ne yazık ki pivot santrforları çok tutmuyor. 7 ay sonra ilk kez 11'deyim. Benim için fırsattı. Allah'a şükür iyi geçti. 1 gol attım. 2 asist yaptım. Umarım hocam daha çok şans verir" şeklinde konuştu.