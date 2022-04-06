Resmen gitti! Göztepe'nin yıldızı Ndiaye, Çin ekibine transfer oldu - Haberler

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Resmen gitti! Göztepe'nin yıldızı Ndiaye, Çin ekibine transfer oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, golcü futbolcu Cherif Ndiaye'nin Shangai Port'a transfer olduğunu açıkladı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 30 maçta 10 gol 2 asist yapan Göztepe'nin golcüsü Cherif Ndiaye, Çin ekibi Shangai Port'a transfer oldu.

Resmen gitti! Göztepe'nin yıldızı Ndiaye, Çin ekibine transfer oldu

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Resmen gitti! Göztepe'nin yıldızı Ndiaye, Çin ekibine transfer oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Çin Süper Ligi, Göztepe, Spor, Haberler

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