Resmen gitti! Göztepe'nin yıldızı Ndiaye, Çin ekibine transfer oldu

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 30 maçta 10 gol 2 asist yapan Göztepe'nin golcüsü Cherif Ndiaye, Çin ekibi Shangai Port'a transfer oldu.

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.