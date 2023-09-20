Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu geleceği için dev bir adım atarak yapacağı ticari yatırımlar öncesinde ismini tescil ettiriyor. 24 yaşındaki futbolcu ismini marka olarak tescil ettirmek için 14 farklı sınıfta başvuru yaptı.
Süper Lig'de son haftalardaki performansıyla Galatasaray adına fark yaratan futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu, adını marka olarak tescil ettiriyor. 14 farklı sınıfta tescil başvurusu yapan Aktürkoğlu'nun başvurusunun içinde parfüm, saat, spor faaliyeti, yayıncılık gibi birçok alan bulunuyor.