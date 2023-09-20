Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu geleceği için dev bir adım atarak yapacağı ticari yatırımlar öncesinde ismini tescil ettiriyor. 24 yaşındaki futbolcu ismini marka olarak tescil ettirmek için 14 farklı sınıfta başvuru yaptı.