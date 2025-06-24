Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
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Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor'a veda etti. Yıldız futbolcu, bonservisinin bulunduğu sarı-lacivertli ekibe geri döndü.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor'a veda etti. Yıldız futbolcu, bonservisinin bulunduğu sarı-lacivertli ekibe geri döndü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Teşekkürler Emre Mor. Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Emre Mor'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen kalan sezon Eyüpspor'da 22 resmi maça çıkan Emre Mor, söz konusu müsabakalarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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