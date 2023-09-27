Yüzde 100 Türk sermayeli araç kiralama şirketi Rent Go, Kasımpaşa SK'nın araçlarını yeniledi. Yeni araçların teslimat töreni Turgay Ciner Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Rent Go, sponsorluk anlaşması çerçevesinde Kasımpaşa SK taraftarlarına özel indirimli fiyatlar sunmaya devam edecek.

Yüzde 100 Türk sermayeli araç kiralama şirketi olarak faaliyet gösteren Rent Go, 2021 sezonundan bu yana sponsoru olduğu Kasımpaşa SK'nın araçlarını yeniledi.

Yeni araçların teslimat töreni takım yöneticileri ve profesyonel futbolcuların da katılımıyla Turgay Ciner Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Yüzde 98'lik müşteri memnuniyeti oranıyla araç kiralama sektöründe ilk üç sırada yer alan Rent Go, sponsorluk anlaşması çerçevesinde Kasımpaşa SK taraftarlarına özel indirimli fiyatlar sunmaya devam edecek.