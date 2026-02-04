Haberler

Renato Nhaga, Galatasaray'a transferi için İstanbul'da


Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga, İstanbul'a geldi. Genç oyuncu, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga, İstanbul'a geldi.

Portekiz'den kalkan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklamada yapan genç futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray." dedi.

Nhaga, sonrasında kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Casa Pia formasını giyen Nhaga, bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
